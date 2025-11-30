Une commune agricole en pleine mutation

La commune de Amou 2 (région des Plateaux) a dressé samedi un bilan de six années d’actions municipales.

Le maire Méyébinesso Gnassingbé a présenté les réalisations menées depuis le début de son mandat, avec des avancées notables dans plusieurs secteurs clés: éducation, santé, agriculture, électrification et infrastructures.

L’édile a rappelé l’esprit qui a guidé les actions de la municipalité.

« Grâce à une démarche collective, guidée par l’écoute et l’intérêt général, nous avons agi dans des domaines essentiels pour nos populations », a-t-il expliqué.

Territoire à forte vocation agricole, Amou 2 a misé sur la modernisation de ses pratiques.

La commune dispose désormais d’une Zone d’aménagement agricole planifiée (ZAAP) de 230 hectares, dont 100 hectares aménagés et exploitables.

En matière de formation, la commune a misé sur l’autonomie économique.

150 jeunes et femmes ont été formés à la création d’activités génératrices de revenus et aux démarches de formalisation.

La commune a aussi facilité l’accès à des filières techniques, en envoyant des bacheliers en formation à l’IFAD-Aquaculture d’Elavagnon, une structure reconnue pour ses cursus spécialisés.

Amou 2 a connu une nette amélioration de ses infrastructures de base. En six ans, 50 km de pistes rurales ont été construits ou réhabilités, environ 1 000 kits solaires ont été distribués et près de 500 lampadaires solaires ont été installés

La modernisation a également touché les infrastructures publiques. Plus d’une dizaine d’équipements ont été construits ou réhabilités: écoles, centre culturel, hôpital, centre de santé, ouvrages sportifs et ponts.

Autant d’ouvrages qui facilitent la circulation, l’accès aux marchés et la mobilité des habitants.

Pour Méyébinesso Gnassingbé, ces résultats traduisent un engagement collectif et une dynamique bien ancrée:

Il reconnaît toutefois que les défis restent nombreux et que les acquis devront être consolidés lors de son second mandat, dans cette commune considérée comme l’un des poumons agricoles du Togo.