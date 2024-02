Trop court ou réalisable ?

La possibilité d’organiser les élections législatives d’ici fin mars semble de plus en plus compliquée, estime l'Alliance des Démocrates pour le Développement Intégral (ADDI, opposition).

'Mars 2024 n'est plus tenable. C'est un fait, on ne peut plus faire de magie pour tenir les élections à cette date’, a déclaré mercredi Benjamin Amouzouvi, porte -parole de ce parti.

L’ADDI souhaite avoir des dates précises pour préparer la campagne et la tenue d’un dialogue avec l’ensemble de la classe politique pour discuter des modalités pratiques