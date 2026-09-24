Un double hommage : aux victimes d'hier, aux soldats d'aujourd'hui

Le Togo a commémoré, mercredi, le 40ᵉ anniversaire de l'agression terroriste du 23 septembre 1986. La cérémonie centrale s'est tenue au camp Général Gnassingbé Eyadéma à Lomé, en présence du président du Conseil, Faure Gnassingbé, chef suprême des armées.

L'événement a été marqué par plusieurs temps forts : un hommage solennel aux victimes de l'attaque, ainsi qu'une cérémonie de décoration au cours de laquelle plusieurs officiers et sous-officiers méritants ont été distingués, illustrant la continuité entre la résistance héroïque d'hier et l'engagement des forces armées togolaises aujourd'hui, notamment dans le cadre de l'opération Koundjoaré menée dans le nord du pays.

Ce moment solennel a également été l'occasion de revisiter l'histoire nationale : un extrait du discours prononcé au lendemain de l'attaque par le père de la Nation, feu le général Gnassingbé Eyadéma, ainsi que des images d'archives de cette journée tragique, ont été projetés devant l'assistance.

Au-delà de Lomé, des cérémonies similaires se sont tenues simultanément dans les chefs-lieux de régions et de préfectures du pays, avec des dépôts de gerbes en présence des autorités politiques, administratives, militaires, religieuses et locales.

Quarante ans après cette agression qui avait coûté la vie à des militaires et des civils, cette journée de recueillement rappelle le sacrifice des victimes tout en réaffirmant l'unité nationale, la cohésion sociale et la résilience du pays face aux menaces sécuritaires, hier comme aujourd'hui.