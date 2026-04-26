Un hommage à la bravoure au service de la nation

Garde-à-vous, médailles et défilé. Samedi, le camp Général Gnassingbé Eyadéma de Lomé a vibré au rythme d'une cérémonie militaire haute en couleur. Le président du Conseil Faure Essozimna Gnassingbé, chef des armées, a décoré plusieurs dizaines de militaires, officiers supérieurs, officiers subalternes, sous-officiers et soldats, en reconnaissance de leur engagement au service de la paix et de la sécurité.

Commandeurs et Officiers de l'Ordre du Mono, de l'Ordre national du mérite, Chevaliers et médaillés militaires : les distinctions ont récompensé des hommes et des femmes qui, souvent en première ligne face à la menace jihadiste aux frontières nord du pays, ont incarné le sens du devoir et le sacrifice.

Car le contexte sécuritaire donne à cette cérémonie un relief particulier. Alors que le terrorisme continue de déstabiliser une grande partie du Sahel, le Togo se défend. Et c'est à ceux qui tiennent la ligne que la République a rendu hommage vendredi.