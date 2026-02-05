Rubriques

Un homme, une époque, un pays : le legs de Gnassingbé Eyadéma

Le 5 février 2005, le Togo perdait Gnassingbé Eyadéma, après trente-huit années passées à la tête de l’État. Au-delà des chiffres et des débats, son nom reste intimement lié à une période décisive de l’histoire nationale, marquée par la recherche constante de stabilité et par la volonté de bâtir un pays debout.

Gnassingbé Eyadema © republicoftogo.com

Pour Eyadéma, gouverner signifiait avant tout poser des bases solides. Son action s’est inscrite dans une vision de long terme, où le développement économique devait servir la cohésion nationale. L’exploitation des ressources naturelles, en particulier les phosphates, a permis à l’État d’investir dans des infrastructures essentielles. Routes, écoles et hôpitaux ont progressivement transformé le quotidien de nombreux Togolais, reliant les régions et rapprochant les populations.

Mais il savait aussi qu’aucune nation ne peut avancer en s’appuyant sur un seul pilier. L’agriculture, cœur battant de l’économie togolaise, a occupé une place centrale dans ses politiques, tout comme le commerce régional. Le port en eaux profondes de Lomé, pensé comme une porte ouverte sur le monde, est devenu au fil des années un symbole de cette ambition d’intégration économique et d’ouverture.

Le tourisme n’a pas été oublié. Convaincu du potentiel naturel et culturel du pays, Eyadéma a soutenu la construction d’infrastructures modernes. L’Hôtel 2 Février, tout comme d’autres établissements emblématiques, incarnait cette volonté de projeter le Togo sur la scène internationale et d’en faire un lieu de rencontres, de dialogues et d’échanges.

Ancien militaire, il attachait une importance particulière à la sécurité et à la discipline. La modernisation de l’armée visait à garantir la paix intérieure, condition indispensable au développement, mais aussi à permettre au Togo de contribuer à la stabilité de la sous-région. Pour lui, une nation forte était d’abord une nation en paix.

Sur le plan diplomatique, Gnassingbé Eyadéma s’est distingué par son sens du dialogue. Médiateur reconnu, il a souvent mis son expérience au service de la résolution de crises africaines, renforçant l’image du Togo comme un pays d’écoute et de compromis. Cette diplomatie active a donné au pays une place respectée au sein des instances régionales et continentales.

Son parcours, long et complexe, n’a pas été exempt de critiques. Les débats autour de son mode de gouvernance font partie intégrante de son héritage. Mais une chose demeure incontestable : son action a profondément façonné le Togo moderne.

Vingt et un ans après sa disparition, Gnassingbé Eyadéma reste une figure majeure de la mémoire collective. Son nom évoque à la fois une époque, des choix, des réalisations et des défis. Il laisse derrière lui un pays qu’il a voulu stable, uni et tourné vers l’avenir, et une histoire qui continue d’inviter à la réflexion pour les générations présentes et futures.

