Un pas vers l'enrichissement du vivre-ensemble

L'annonce récente de l'Assemblée nationale sur le lancement d'une tournée nationale d'information et d'écoute des populations marque une étape significative dans le processus de révision de la Constitution.

Cette initiative, qui vise à impliquer directement les citoyens dans la refonte du texte fondamental, soulève une question cruciale : comment cette révision pourrait-elle remodeler l'avenir politique du Togo ?

Sur une période de quatre jours, les 91 députés de l'Assemblée se mobiliseront pour parcourir toutes les régions du Togo, de Mandouri dans les Savanes à Lomé en passant par Kara et les Plateaux.

Cette démarche vise à recueillir les propositions d'amélioration de la Constitution auprès d'une diversité d'acteurs : gardiens des us et coutumes, femmes, jeunes, agriculteurs, et organisations socioprofessionnelles.

Une initiative qu reflète l'engagement du gouvernement à être à l'écoute des populations, conformément à l'invite du président de la République.

Au lendemain de l'adoption de la loi de révision constitutionnelle le 25 mars, de nombreuses questions ont émergé, notamment sur les innovations induites par le passage à un régime parlementaire et l'instauration d'une nouvelle République. Ces interrogations portent également sur les prérogatives renouvelées des députés, soulignant l'importance d'une révision réfléchie et inclusive. La réponse à ces questions est essentielle pour rassurer les citoyens et renforcer la cohésion nationale autour du processus.

La contribution individuelle au processus de révision constitutionnelle est fondamentale pour garantir que le texte reflète véritablement les aspirations des Togolais.

La tournée nationale d'information et d'écoute entreprise par l'Assemblée nationale est une démarche louable d'inclusion et de dialogue.

Elle offre une occasion unique aux Togolais de s'impliquer directement dans la révision de la Constitution, un processus qui pourrait profondément influencer l'avenir politique du pays. En participant activement, chaque citoyen contribue non seulement à la création d'un texte constitutionnel qui répond aux aspirations nationales, mais aussi à l'enrichissement du vivre-ensemble au Togo.