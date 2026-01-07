Rubriques

Une année de dialogue ?

Loin des joutes politiques habituelles, l'opposition parlementaire affiche en ce début d’année une volonté de dialogue.

Aimé Gogué © republicoftogo.com

Aimé Gogué, leader du parti Alliance des démocrates pour un développement intégral (Addi) et chef de file de l’opposition, appelle à un changement de paradigme dans les relations entre majorité et opposition. Il espère que le pouvoir soit davantage à l'écoute des propositions alternatives, dans une logique de coopération plutôt que de confrontation.

"Je souhaite que le pays soit beaucoup plus uni, que nous comprenions mieux, non pas pour qu'un groupe gagne, mais pour l'amélioration du bien-être social. Ensemble, travaillons pour que le Togo soit à l'image de l'or de l'humanité, comme le dit notre hymne national", a-t-il déclaré mercredi.

Cette vision d'une opposition constructive est partagée par Brigitte Adjamagbo-Johnson, secrétaire générale de la Convention démocratique des peuples africains (CDPA) et députée de la Dynamique pour la majorité du peuple (DMP). Elle insiste sur la nécessité de créer un environnement favorable à l'épanouissement de la jeunesse.

