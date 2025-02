Une approche pragmatique

Les élections sénatoriales représentent ‘une occasion en or’ pour impulser un nouveau départ pour la démocratie et le développement, a déclaré samedi Mohamed Tchassona Traoré, le président du Mouvement Citoyen pour la Démocratie et le Développement (MCD, opposition)

Il estime que le Sénat sera ‘un organe régulateur et une force de proposition, capable de corriger les imperfections des élections au suffrage direct et d’apporter des ajustements aux lois budgétaires et réglementaires concernant le développement local.’

Le MCD a positionné des candidats dans plusieurs circonscriptions, dont Agoè-Nyivé, Ogou, Wawa, Anié et Tchaoudjo. Mohamed Tchassona Traoré lui-même est en lice, affirmant ainsi son engagement personnel à œuvrer pour un changement constructif.

Le scrutin aura lieu le 15 février. Les conseillers municipaux et régionaux constituent le corps électoral.