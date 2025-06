Une coalition d'opposition pour les municipales

Quatre partis d’opposition – le Parti démocratique panafricain (PDP), le Mouvement citoyen pour la démocratie et le développement (MCD), la Convergence patriotique panafricain (CPP) et le Mouvement des républicains centristes (MRC) – ont formé une alliance électorale nommée « Togo d’abord ».

Ce regroupement vise à défier le parti au pouvoir, l’Union pour la République (UNIR), lors des prochaines élections municipales.

Selon Innocent Kagbara, président du PDP, cette coalition est une réponse aux défis actuels et à l’échec de l’opposition lors des dernières élections législatives et régionales, où UNIR a remporté 108 des 113 sièges à l’Assemblée nationale et 137 des 179 sièges régionaux.

« L’addition des savoir-faire individuels est source de prospérité pour notre pays. L’urgence le justifie », a déclaré M. Kagbara, soulignant la nécessité d’unir les forces pour éviter les erreurs du passé.

« Togo d’abord » ambitionne de devenir un acteur majeur pour les municipales.

« Pour affronter UNIR, il faut être pragmatique, ratisser large et proposer des alternatives nouvelles », a ajouté M. Kagbara.

« Avec l’esprit d’ouverture et de dialogue de la 5ème République, nous pouvons résoudre les problèmes sociaux, les carences institutionnelles et les défis économiques », a conclu le président du PDP.