Une démarche politicienne

Le leader de l’Alliance nationale pour le changement (ANC), Jean-Pierre Fabre, a annoncé avoir saisi par écrit le président français Emmanuel Macron. Objectif : demander l’ouverture des archives françaises liées à l’assassinat du premier président togolais, Sylvanus Olympio.

Emmanuel Macron © republicoftogo.com

Selon Jean-Pierre Fabre, cette démarche s’inscrit dans la continuité de l’appel lancé en novembre 2012 par feu Nicodème Barrigah-Benissan, alors président de la Commission vérité, justice et réconciliation (CVJR).

Le chef de l’ANC souhaite donner une chance d’aboutissement à cette requête en confiant le dossier au président de la République, Jean-Lucien Savi de Tové, afin que l’État togolais adresse officiellement la demande aux autorités françaises.

« Cette quête de vérité dépasse les clivages politiques et relève de l’intérêt supérieur de la nation », a affirmé Jean-Pierre Fabre, soulignant qu’une initiative portée par l’État renforcerait la portée institutionnelle, politique et juridique de la démarche.

Pour l’ANC, l’ouverture des archives constituerait « un acte fort de vérité historique, de mémoire nationale, de justice et de réconciliation », susceptible d’apaiser les consciences et de consolider durablement l’unité nationale.

