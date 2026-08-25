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Une nouvelle coalition de l'opposition réclame une transition politique

Une petite partie de l'opposition tente une nouvelle union face au pouvoir en place. 

Les signataires réunis mardi dans la capitale © republicoftogo.com

Une petite partie de l'opposition tente une nouvelle union face au pouvoir en place. 

Huit formations -ADDI, ANC, CDPA, FDR, DSA, Les Démocrates, Parti des Togolais et PSR -, aux côtés de trois regroupements politiques (CNCC, DMK, DMP) et de certaines organisations de la société civile affiliées, ont lancé mardi à Lomé un mémorandum appelant le gouvernement à instaurer une transition.

Dans une déclaration commune, ces partis justifient leur démarche par l'absence de consensus autour de la nouvelle Constitution, un désaccord qu'elles jugent incompatible avec l'exercice d'un véritable ordre démocratique. 

Ils exigent d'engager des réformes institutionnelles « indispensables au rétablissement de l'ordre démocratique et de l'État de droit ».

Les signataires appellent par ailleurs la communauté régionale et internationale, Cédéao, Union africaine, Union européenne, États-Unis et Nations Unies,  à accompagner le Togo dans son retour à un ordre constitutionnel normal.

Les principales formations de l’opposition ne se sont pas associés à cet appel.

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