Cohésion et rigueur

Un séminaire national des gouverneurs et préfets s'est achevé le 6 août à Blitta.

Organisée par le ministère de l'Administration territoriale, de la Gouvernance locale et des Affaires coutumières, cette rencontre a été l’occasion de parler d’administration déconcentrée, de décentralisation, de gouvernance locale, de chefferie traditionnelle, de gestion des ressources, des libertés publiques.

Rien n'a été laissé sous le tapis. Retards dans la transmission des rapports, difficultés de collaboration avec certains ministères sectoriels, manque de personnel qualifié, contraintes matérielles : les gouverneurs et préfets ont exposé sans détour les obstacles de leur quotidien.

Le ministre de l'Administration territoriale, Awate Hodabalo, a répondu par des orientations claires : rigueur dans les procédures, respect des délais, meilleure circulation de l'information, recours accru aux canaux officiels.

Il a également annoncé une rencontre nationale des secrétaires généraux pour harmoniser les pratiques entre gouvernorats et préfectures, et appelé à renforcer l'appui-conseil aux collectivités territoriales.

La communication a occupé une place particulière dans les échanges. Face à la vitesse à laquelle informations et rumeurs circulent sur les réseaux sociaux, la création de cellules de communication dans les gouvernorats et préfectures a été évoquée comme piste concrète.

Au final, les recommandations tournent autour de quatre axes : formation, harmonisation des pratiques, fluidité de l'information et dialogue renforcé entre l'administration centrale et les autorités territoriales, sans oublier une meilleure anticipation des besoins en ressources humaines et matérielles.