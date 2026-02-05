Rubriques

Tendances:
Politique

Veillée de prières à Pya

Une veillée de prières s’est déroulée mercredi soir à Pya au domicile du président Gnassingbé Eyadema, décédé le 5 février 2025.

Le président du Conseil mercredi soir lors de la cérémonie © DR

Une veillée de prières s’est déroulée mercredi soir à Pya au domicile du président Gnassingbé Eyadema, décédé le 5 février 2025.

Dans un climat de recueillement, Faure Gnassingbé, accompagné des membres de la famille et des officiels, a pris part à des lectures bibliques, des cantiques et des prières d’intercession. Les officiants de l’Église Évangélique Presbytérienne du Togo ont rendu hommage à l’ancien chef de l’État, rappelant son engagement en faveur de la paix et de l’unité.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Un homme, une époque, un pays : le legs de Gnassingbé Eyadéma

Un homme, une époque, un pays : le legs de Gnassingbé Eyadéma

Le 5 février 2005, le Togo perdait Gnassingbé Eyadéma, après trente-huit années passées à la tête de l’État. Au-delà des chiffres et des débats, son nom reste intimement lié à une période décisive de l’histoire nationale, marquée par la recherche constante de stabilité et par la volonté de bâtir un pays debout.

Le gouvernement valide les dotations du FACT pour 2026

Le gouvernement valide les dotations du FACT pour 2026

Le Conseil des ministres s’est réuni ce lundi, selon un communiqué officiel rendu public ce jour. À l’issue des travaux, plusieurs décisions ont été adoptées, notamment dans les domaines financier et de la décentralisation.

Chantiers en panne

Chantiers en panne

La députée de l’opposition Brigitte Kafui Adjamagbo-Johnson, s’inquiète de l’arrêt de certains chantiers dans la capitale dont la réhabilitation du Boulevard Houphouët-Boigny.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.