Veillée de prières à Pya

Une veillée de prières s’est déroulée mercredi soir à Pya au domicile du président Gnassingbé Eyadema, décédé le 5 février 2025.

Dans un climat de recueillement, Faure Gnassingbé, accompagné des membres de la famille et des officiels, a pris part à des lectures bibliques, des cantiques et des prières d’intercession. Les officiants de l’Église Évangélique Presbytérienne du Togo ont rendu hommage à l’ancien chef de l’État, rappelant son engagement en faveur de la paix et de l’unité.