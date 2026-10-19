Vie chère : le CAR réclame des mesures d'accompagnement

Le Comité d'action pour le renouveau (CAR, opposition) envisage d’organiser un meeting contre l vie chère. Aucune date n’a été annoncée.

Le parti s’oppose à la récente hausse des prix de l’essence. Une hausse imposée par la flambée des cours mondiaux en raison de la fermeture du détroit d’Hormuz.

Selon le parti, des carburants plus chers font mécaniquement monter le coût des transports et des produits alimentaires.

Le CAR préconise une aide directe aux ménages les plus vulnérables.

Au Togo, l’Etat subventionne les carburants pour atténuer les hausses.