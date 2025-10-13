Rubriques

Yark, Bodjona et Tengue rejoignent la présidence du Conseil

Kokou Edem Tengue © republicoftogo.com

Yark Damehane, ancien ministre des Ressources halieutiques, a été nommé lundi ministre, directeur de cabinet à la présidence du Conseil.

L’ex-ministre de la Sécurité hérite d’un poste stratégique au cœur de l’appareil d’État. 

Deux autres anciens ministres, Pascal Bodjona et Kokou Edem Tengue ont été nommés ministres conseillers auprès du président du Conseil.

Ces nominations s’inscrivent dans une dynamique de renforcement de la gouvernance, alors que le nouveau gouvernement doit faire face à de nombreux défis économiques, sociaux et sécuritaires.

