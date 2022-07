Attaque jihadiste au Nigeria

Trois policiers et un milicien ont été tués mercredi sur une route du nord-est du Nigeria, où des jihadistes liés au groupe Etat islamique (EI) ont tendu une embuscade à leur convoi, ont indiqué jeudi deux responsables de milices d'auto-défense mises en place par le gouvernement régional.

Des combattants du groupe Etat islamique en Afrique de l'Ouest (Iswap) ont lancé une grenade sur le convoi d'un administrateur local qui revenait de Monguno, une ville-garnison de l'Etat du Borno.

L'embuscade a été montée à Mile 40, un village situé sur l'autoroute longue de 135 kilomètres joignant la capitale régionale Maiduguri à Monguno.

Les routes qui traversent l'Etat de Borno sont infestées de militants de l'Iswap et de leurs rivaux jihadistes de Boko Haram, qui dressent des barrages, tuent ou enlèvent les voyageurs, mais ciblent en priorité les forces de sécurité.

Le conflit né de l'insurrection jihadiste apparu en 2009 dans le nord-est du Nigeria a coûté la vie à plus de 40.000 personnes et fait quelque deux millions de déplacés et réfugiés, selon l'ONU.