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Bénin : plus de 94% des voix pour Romuald Wadagni

Le Bénin a un nouveau président. Romuald Wadagni, ministre des Finances sortant et candidat adoubé par le président Patrice Talon, a remporté l'élection présidentielle avec 94,05 % des suffrages, selon les résultats provisoires proclamés par la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENA) dans la nuit de lundi à mardi.

Romuald Wadagni © DR

Le Bénin a un nouveau président. Romuald Wadagni, ministre des Finances sortant et candidat adoubé par le président Patrice Talon, a remporté l'élection présidentielle avec 94,05 % des suffrages, selon les résultats provisoires proclamés par la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENA) dans la nuit de lundi à mardi.

Son unique adversaire, l'opposant modéré Paul Hounkpè, n'a recueilli que 5,95 % des voix. Le taux de participation s'est établi à 58,75 %.

Économiste de formation et ancien cadre du cabinet Deloitte, Wadagni dirigeait les finances béninoises depuis une décennie. Il succède à Patrice Talon, qui quitte le pouvoir conformément à la Constitution après deux mandats, laissant derrière lui un bilan économique globalement salué mais une opposition réduite au silence et un espace démocratique considérablement rétréci.

Le score écrasant du nouveau président,  94 % dans un scrutin à deux candidats, reflète moins un enthousiasme populaire massif que la configuration politique particulière du Bénin, où l'opposition n'a pas réussi à présenter un candidat crédible et unifié. 

La coalition au pouvoir contrôle l'intégralité des sièges de l'Assemblée nationale.

Wadagni a promis de gouverner dans la continuité de son prédécesseur, en mettant l'accent sur le développement économique, l'accès aux services de base et la sécurité dans le nord du pays, région éprouvée par les incursions jihadistes.

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