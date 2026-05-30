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Ghana : les activités LGBTQ dans le viseur

Le Parlement ghanéen a adopté vendredi un projet de loi criminalisant la promotion des activités LGBTQ.

Promulgation ou non ? © republicoftogo.com

Le Parlement ghanéen a adopté vendredi un projet de loi criminalisant la promotion des activités LGBTQ.

Le texte, approuvé à l'unanimité par la commission des affaires constitutionnelles et juridiques, maintient une peine pouvant aller jusqu'à trois ans de prison pour les actes sexuels entre personnes de même sexe. Il interdit également le financement ou la promotion des actes LGBTQ, sous peine de trois à cinq ans d'emprisonnement, et instaure une obligation de signalement aux autorités, passible elle aussi de trois ans de prison.

Le président John Dramani Mahama, dont le parti a soutenu le texte sous la pression des leaders religieux, devra désormais décider s'il le promulgue. Une version antérieure du projet avait été adoptée en 2024, mais n'avait jamais été signée par son prédécesseur.

Le Ghana s'inscrit dans une tendance régionale : le Sénégal a doublé en mars la peine maximale pour actes homosexuels à dix ans, tandis que le Burkina Faso a criminalisé ces pratiques pour la première fois en septembre dernier.

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