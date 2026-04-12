Bénin : Wadagni après Talon

Le Bénin a tenu dimanche son élection présidentielle, avec le ministre des Finances Romuald Wadagni comme grand favori. Adoubé par le président sortant Patrice Talon, qui achève son second et dernier mandat après neuf ans au pouvoir, Wadagni bénéficie du soutien de la coalition au pouvoir et d'un bilan économique jugé solide.

Agé de 49 ans et ancien cadre du cabinet Deloitte, il a promis de gouverner dans la continuité de son prédécesseur, en mettant l'accent sur l'accès à l'eau potable et la santé d'urgence gratuite. Face à lui, un seul challenger crédible : Paul Hounkpe, qui dénonce une croissance économique dont les bénéfices ne ruissellent pas jusqu'aux populations les plus modestes. « Si nous progressons mais que personne ne peut se payer trois repas par jour, nous n'avons fait aucun progrès », a-t-il lancé en meeting.

Le scrutin se déroule dans un contexte sécuritaire préoccupant. Le Bénin est l'un des pays côtiers d'Afrique de l'Ouest les plus touchés par les incursions jihadistes venues du Sahel. Il y a tout juste un an, 54 soldats béninois étaient tués dans une seule attaque attribuée à un groupe lié à Al-Qaïda. Le mois dernier, 15 autres militaires perdaient la vie dans une nouvelle offensive.

Plus de 7,9 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes. Les résultats provisoires sont attendus mardi.