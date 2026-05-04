Sénégal : tandem instable

Le tandem Faye-Sonko commence à montrer des fissures. Dans une allocution diffusée samedi soir sur la télévision d'État sénégalaise, le président Bassirou Diomaye Faye a lancé un avertissement clair à son Premier ministre Ousmane Sonko et au parti Pastef : « Si les partisans du Pastef ne changent pas de cap, le parti risque de s'effondrer. »

Le président a tenu à rappeler qui détient le pouvoir de nomination : « Tant que Sonko reste Premier ministre, c'est parce qu'il fait correctement son travail et que j'en suis satisfait. Mais le jour où je ne le serai plus, je mettrai l'intérêt du Sénégal en premier. »

Le duo est pourtant né d'une nécessité : barré de la présidentielle de 2024 pour condamnation judiciaire, Sonko avait choisi Faye comme candidat de substitution. Une fois élu, Faye avait nommé Sonko Premier ministre. Mais depuis, des signes de dissension ont émergé, Sonko avait lui-même menacé en mars de retourner dans l'opposition si Faye rompait avec la vision du Pastef.

Au-delà des tensions politiques, Faye a évoqué les difficultés économiques croissantes. Le Sénégal, dont le programme du FMI de 1,8 milliard de dollars est gelé depuis 2024, subit de plein fouet la flambée des prix pétroliers liée au conflit au Moyen-Orient.

« Nous avions projeté notre croissance sur un prix du baril à 64,5 dollars. Quand il monte à 119 dollars, nos prévisions sont revues à la baisse », a reconnu le président, admettant que les ressources destinées à l'investissement sont désormais absorbées par les importations de produits pétroliers.