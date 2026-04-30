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La Russie reste au Mali

Cinq jours après les attaques coordonnées du week-end, la situation sécuritaire continue de se dégrader au Mali, et la réponse internationale se précise dans un sens qui n'augure rien de bon pour la junte d'Assimi Goïta.

Dmitri Peskov © republicoftogo.com

Cinq jours après les attaques coordonnées du week-end, la situation sécuritaire continue de se dégrader au Mali, et la réponse internationale se précise dans un sens qui n'augure rien de bon pour la junte d'Assimi Goïta, rapporte le site Mena Today.

Le Kremlin a tranché jeudi : les forces russes resteront au Mali. « La présence de la Russie répond au besoin identifié par le gouvernement actuel. La Russie continuera à combattre l'extrémisme et le terrorisme et à apporter son assistance », a déclaré le porte-parole Dmitri Peskov, répondant ainsi aux insurgés qui avaient appelé Moscou à plier bagage.

Une déclaration de fermeté qui masque mal une réalité cuisante : les mercenaires russes ont été contraints de quitter Kidal sous la pression des combattants touaregs du FLA. Et selon les analystes, les événements de la semaine ont sérieusement terni l'image de la Russie comme garant sécuritaire en Afrique.

Pendant ce temps, le groupe jihadiste JNIM - affilié d'Al-Qaïda - poursuit son offensive. 

Le groupe revendique la prise de la base militaire de Hombori dans le centre du Mali et le contrôle de deux checkpoints aux abords de Bamako.

Plus inquiétant encore : le JNIM a menacé d'imposer un siège total sur Bamako, ville de 4 millions d'habitants.

Le gouvernement malien a rendu jeudi un dernier hommage au ministre de la Défense Sadio Camara, tué samedi lorsque quatre voitures piégées ont percuté sa résidence. Formé en Russie, il était l'un des principaux architectes du partenariat Mali-Moscou.

L'armée a par ailleurs annoncé avoir mené des frappes sur Kidal, la ville stratégique reprise par les séparatistes touaregs du FLA, sans préciser les résultats.

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