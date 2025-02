Bukavu est tombée

Les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, ont avancé ce dimanche jusqu’au centre de Bukavu, la deuxième plus grande ville de l’est de la République Démocratique du Congo (RDC), rencontrant peu de résistance de la part des forces gouvernementales, selon plusieurs témoins et l’armé elle-même.

Depuis la prise de Goma à la fin du mois de janvier, le M23 cherchait à s’emparer de Bukavu, un objectif stratégique. Si sa chute est confirmée, cela représenterait l’avancée la plus significative du groupe armé depuis la résurgence de son insurrection en 2022.

Tard dans la soirée de samedi, la présidence congolaise assurait encore que la ville restait sous le contrôle de l’armée et de ses forces alliées. Pourtant, dès dimanche matin, les rebelles avaient déjà pénétré dans le centre-ville, selon plusieurs habitants et un responsable local, qui ont témoigné sous anonymat en raison de risques sécuritaires.

L’avancée rapide du M23 depuis le début de l’année, ainsi que l'implication de troupes étrangères en RDC, ravivent les craintes d’une guerre régionale à grande échelle. Ce conflit, enraciné dans les tensions liées au pouvoir, à l’identité et aux ressources, trouve son origine dans le génocide rwandais des années 1990 et les guerres qui ont suivi en RDC.

La région est une zone stratégique, la RDC étant le premier producteur mondial de tantale et de cobalt, un métal clé pour les batteries de voitures électriques et les téléphones portables. Le pays est aussi le troisième producteur mondial de cuivre et possède d’importants gisements de coltan, lithium, étain, tungstène et or.