Centrafrique : Victoire de Faustin-Archange Touadera

Le président de la République centrafricaine, Faustin-Archange Touadera, a remporté un troisième mandat à l’issue de l’élection présidentielle du 28 décembre, selon des résultats provisoires annoncés par la commission électorale.

M. Touadera, 68 ans, a obtenu 76,15 % des voix, loin devant les anciens Premiers ministres Anicet-Georges Dologuele (14,66 %) et Henri-Marie Dondra (3,19 %). Le taux de participation s’est établi à 52,42 %.

Au pouvoir depuis 2016, le chef de l’État a pu briguer un nouveau mandat après un référendum constitutionnel organisé en 2023, qui a supprimé la limitation des mandats présidentiels. Sa campagne a mis en avant les progrès sécuritaires réalisés avec l’appui de forces russes et rwandaises, ainsi que la signature d’accords de paix avec plusieurs groupes armés.

La principale coalition d’opposition, le BRDC, a boycotté le scrutin, dénonçant un processus biaisé. MM. Dologuele et Dondra ont également mis en cause la crédibilité du vote, évoquant des fraudes, accusations rejetées par le gouvernement.

La Cour constitutionnelle doit statuer sur les éventuels recours et proclamer les résultats définitifs d’ici le 20 janvier.