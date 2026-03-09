Rubriques

Tendances:
Région & Afrique

Sahel : les États-Unis veulent reprendre leurs vols de renseignement au Mali

Les États-Unis sont sur le point de conclure un accord avec le Mali autorisant Washington à faire voler des aéronefs et des drones dans l'espace aérien malien afin de collecter du renseignement sur les groupes jihadistes liés à Al-Qaïda, rapporte Mena Today citant des sources officielles américaines.

Vers une reprise des opérations de surveillance aérienne © republicoftogo.com

Les États-Unis sont sur le point de conclure un accord avec le Mali autorisant Washington à faire voler des aéronefs et des drones dans l'espace aérien malien afin de collecter du renseignement sur les groupes jihadistes liés à Al-Qaïda, rapporte Mena Today citant des sources officielles américaines.

Premier signal concret : le 27 février dernier, Washington a levé les sanctions visant le ministre malien de la Défense et plusieurs hauts responsables accusés de liens avec des mercenaires russes, une exigence préalable posée par Bamako. Le Mali a salué cette décision comme un pas vers « l'amélioration des relations bilatérales dans le respect de la souveraineté nationale ».

L'administration Trump, qui cherche à reconstruire des liens distendus sous Biden, est notamment motivée par le sort d'un pilote américain enlevé au Niger et détenu au Mali par le JNIM, Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin, affilié local d'Al-Qaïda.

Le Mali, vaste pays enclavé du Sahel, fait face à une insurrection jihadiste croissante malgré des années d'intervention occidentale puis l'appui des mercenaries russes du groupe Wagner. Permettre à Washington de reprendre ses opérations de surveillance aérienne servirait aussi les intérêts maliens, dont les capacités de renseignement propres restent limitées.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

RDC : le porte-parole militaire du M23 tué dans une frappe de drone

RDC : le porte-parole militaire du M23 tué dans une frappe de drone

Willy Ngoma, porte-parole militaire du mouvement rebelle M23, a été tué mardi dans une frappe de drone de l’armée congolaise dans l’est de la République démocratique du Congo, selon des sources diplomatiques et sécuritaires rapportées par Mena Today.

Un avion d’Asky endommagé à l’aéroport de Niamey

Un avion d’Asky endommagé à l’aéroport de Niamey

Selon le site Mena Today, qui a rapporté l’information vendredi, le dirigeant militaire du Niger, Abdourahamane Tiani, a accusé la France, le Bénin et la Côte d’Ivoire d’avoir sponsorisé l’attaque survenue dans la nuit de mercredi à jeudi contre l’aéroport international de Niamey, sans toutefois fournir de preuves.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.