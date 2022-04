Contexte tendu

Depuis son coup d’État du 24 janvier, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba martèle son objectif avec constance : la lutte contre le terrorisme. En sept ans, les attaques djihadistes auraient fait plus de 2.000 morts civils et militaires et 1,8 million de déplacés au Burkina Faso.

Mais à part la lutte contre les groupes djihadistes, la junte doit s’atteler à lutter contre la corruption endémique.

La Croix consacre lundi un article au Burkina et à ses plaies qui sont loin d'être cicatrisées.