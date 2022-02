Côte d'Ivoire : pétrole et gaz favorisent la croissance

L'économie ivoirienne est restée résiliente face à la pandémie de nouveau coronavirus et la croissance devrait rester robuste en 2022, annonce le Fonds monétaire international (FMI) au terme d'une mission à Abidjan.

‘L'économie ivoirienne continue de montrer des signes de résilience face à la pandémie et d'une reprise soutenue en 2021 et la croissance économique devrait rester robuste en 2022 ainsi qu'à moyen terme’, a déclaré le chef de mission du FMI, Luca Antonio Ricci, dans un communiqué.

Au cours de la mission virtuelle des services tenue du 25 janvier au 3 février, l'équipe du FMI a pu discuter des développements économiques récents et des perspectives économiques en Côte d'Ivoire avec le Premier ministre Patrick Achi, des membres du gouvernement, d'autres hauts fonctionnaires et de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), des représentants du secteur privé et des partenaires au développement du pays.

‘Eu égard aux risques, du côté positif, les perspectives à moyen terme pourraient bénéficier à la fois de la mise en oeuvre d'un programme de réforme solide dans le cadre du Plan national de développement et de la découverte en 2021 de réserves supplémentaires de pétrole et de gaz’, explique l'équipe du FMI.

Elle relève toutefois que l'inflation a augmenté ‘de manière significative’ en 2021, suite aux pressions inflationnistes internationales et, en grande partie, liée à l'inflation des prix alimentaires.

‘Dans le même temps, l'économie est soumise à des risques baissiers, tels que l'émergence de nouveaux variants de COVID-19, les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales, les tensions géopolitiques internationales, et le resserrement des conditions des marchés financiers mondiaux avec des conséquences néfastes pour les flux de capitaux vers les marchés émergents et les économies en développement’, prévient le FMI, notant que l'une des "priorités urgentes" reste la nécessité d'améliorer la mobilisation des recettes intérieures.