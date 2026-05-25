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Un nouveau Premier ministre au Sénégal

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a nommé lundi Ahmadou Al Aminou Lo au poste de Premier ministre, a annoncé le secrétaire général de la présidence, Oumar Samba Ba, sur la télévision nationale.

Le palais présidentiel à Dakar © republicoftogo.com

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a nommé lundi Ahmadou Al Aminou Lo au poste de Premier ministre, a annoncé le secrétaire général de la présidence, Oumar Samba Ba, sur la télévision nationale.

Économiste de formation, Lo succède à Ousmane Sonko, limogé vendredi dernier dans un contexte de tensions croissantes entre les deux anciens alliés, une rupture qui avait plongé le pays dans une incertitude politique et économique à un moment particulièrement délicat.

Le Sénégal traverse en effet une période de turbulences. Le FMI a gelé son programme de prêt de 1,8 milliard de dollars après la découverte d'une dette mal déclarée, portant l'endettement fin 2024 à 132% du PIB. Les négociations avec l'institution de Bretton Woods doivent reprendre début juin — et le choix d'un économiste à la tête du gouvernement envoie un signal clair sur les priorités du président Faye : stabiliser les finances publiques et renouer le dialogue avec les créanciers internationaux.

La nomination de Lo marque une rupture de ton avec l'ère Sonko, marquée par un discours anti-establishment, des audits controversés de contrats pétroliers et gaziers et une opposition frontale à toute restructuration de la dette. Avec un technocrate aux commandes, Dakar semble vouloir tourner la page des turbulences politiques pour se concentrer sur l'urgence économique.

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