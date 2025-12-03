Guinée Bissau : tout a disparu !

La Commission électorale de Guinée-Bissau a annoncé mardi son incapacité à poursuivre le processus du scrutin présidentiel du 23 novembre, après l’attaque de ses locaux par des hommes armés qui ont saisi bulletins, procès-verbaux et équipements informatiques.

Selon Idrissa Djalo, responsable de la commission, les assaillants – non identifiés et cagoulés – ont emporté les ordinateurs des 45 agents présents ce jour-là et détruit le serveur contenant l’ensemble des résultats provisoires. « Il est impossible de finaliser le processus sans les feuilles de résultats issues des régions », a-t-il déclaré.

Le 26 novembre, l’armée a pris le pouvoir, interrompant la publication des résultats attendue le lendemain. Le général Horta Inta-a a été investi président de la transition le 27 novembre, promettant un mandat d’un an. Il justifie le coup d’État par la nécessité de contrer une supposée tentative d’ingérence de réseaux de narcotrafic.

Face à cette rupture de l’ordre constitutionnel, la Cédéao exerce une forte pression sur la junte. Une mission de haut niveau, conduite par le président sierra-léonais Julius Maada Bio, a rencontré lundi les autorités militaires et la commission électorale. L'organisation ouest-africaine menace de sanctions et doit se réunir le 14 décembre pour statuer sur la crise.

La Guinée-Bissau, marquée par une instabilité chronique depuis son indépendance en 1974, replonge ainsi dans une nouvelle période d’incertitude politique.