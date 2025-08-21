Rubriques

La lutte contre la cyberfraude s’intensifie en Afrique de l’Ouest

Le Nigeria a annoncé jeudi avoir expulsé 50 ressortissants chinois et un Tunisien condamnés pour cyberterrorisme et fraude en ligne, dans le cadre d’une vaste opération de répression des réseaux de cybercriminalité menés par des étrangers.

50 Chinois et un Tunisien expulsés © republicoftogo.com

Selon la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC), en partenariat avec le service d’immigration, cette mesure porte à 102 le nombre total de personnes expulsées depuis le lancement de l’opération le 15 août dernier.

Les personnes expulsées faisaient partie d’un groupe de près de 200 étrangers arrêtés à Lagos, la capitale économique du pays, lors d’un raid visant l’un des plus importants syndicats de cybercriminalité identifiés sur le territoire, a précisé le porte-parole de l’EFCC, Dele Oyewale.

Des réseaux bien structurés

Cette opération s’inscrit dans une lutte de longue haleine contre la cyberfraude. Fin 2024 déjà, l’EFCC avait procédé à l’arrestation de près de 800 individus dans un immeuble de Lagos présenté comme un véritable hub de fraude en ligne.

Les enquêteurs affirment que les victimes, souvent ciblées à l’étranger, étaient attirées par de fausses promesses de romance, avant d’être incitées à investir dans de prétendues plateformes de cryptomonnaies frauduleuses.

Les autorités nigérianes affirment vouloir envoyer un message clair aux réseaux criminels internationaux : le pays ne sera pas une base pour les activités de cyberfraude, qui portent atteinte à sa réputation et à la confiance dans son économie numérique en pleine croissance.

Devant le Conseil de sécurité jeudi, Leonardo Santos Simão, chef du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS), a alerté sur une escalade du terrorisme dans la région, marquée par des attaques plus sophistiquées, l’usage accru de drones, de communications cryptées, et la collusion avec le crime organisé transnational.

