Bénin : Romuald Wadagni désigné candidat de la majorité

Le ministre béninois de l’Économie et des Finances, Romuald Wadagni, a été investi candidat de la coalition au pouvoir pour la présidentielle de 2026.

Cette nomination fait suite à la décision du président Patrice Talon de ne pas briguer un troisième mandat.

Les deux partis de la majorité, le Bloc républicain et l’Union progressiste pour le renouveau, ont salué l’expérience de Wadagni et son rôle central dans les réformes économiques menées depuis 2016. Ancien cadre de Deloitte, il est présenté comme l’homme capable de poursuivre l’agenda de modernisation initié sous Talon.

Si le pays affiche une relative stabilité et une croissance soutenue, les défis demeurent, notamment l’emploi des jeunes et le pouvoir d’achat.