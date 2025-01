Le Ghana évite un défaut de paiement

Le parlement ghanéen a adopté un budget provisoire permettant au gouvernement de dépenser 68,1 milliards de cédis ghanéens (environ 4,65 milliards de dollars) jusqu'en mars, a annoncé le président du parlement, Alban Bagbin. Cette décision, prise tard dans la nuit de jeudi, évite de justesse une situation inédite de blocage gouvernemental.

Ce budget provisoire comble le vide financier jusqu'à la prise de fonction du président élu, John Dramani Mahama, prévue la semaine prochaine. Mahama, qui a remporté l’élection du 7 décembre, effectuera son retour à la tête du pays après avoir déjà été président entre 2012 et 2016.

Le président sortant, Nana Akufo-Addo, doit prononcer son dernier discours sur l’état de la nation ce vendredi, clôturant huit années de mandat à la tête de ce pays exportateur d’or et de pétrole.

Habituellement, un budget provisoire est adopté en novembre lors des années électorales pour permettre au gouvernement de fonctionner jusqu’à l’entrée en fonction du président élu. Cependant, cette fois, le processus a été retardé par un désaccord entre les partis concernant la majorité au parlement : le New Patriotic Party (NPP), parti sortant, et le National Democratic Congress (NDC), parti du président élu.

Le ministre des Finances, Mohammed Amin Adam, a assuré que l’adoption tardive de ce budget provisoire n’affecterait pas les activités du gouvernement.

Seth Terkper, ancien ministre des Finances, a souligné l’importance de cette décision : « Cela évite un blocage gouvernemental et réduit le risque d’aggraver la crise de défaut de paiement en cours au Ghana. »

Près d’un tiers du montant approuvé est destiné à rembourser les arriérés des fournisseurs de services du secteur énergétique, une mesure cruciale pour un pays confronté à des problèmes d'approvisionnement en énergie.

Le président élu, John Dramani Mahama, avait déjà averti le mois dernier que le Ghana faisait face à une situation critique dans le secteur énergétique. Selon ses estimations, les arriérés dépassent 2,5 milliards de dollars, un chiffre préoccupant à un moment où l’approvisionnement en électricité reste irrégulier.

Ce défi énergétique s’ajoute à un contexte économique tendu, alors que le Ghana tente de sortir de la pire crise économique de sa génération. Mahama entame son mandat avec une tâche ardue : relancer une économie encore fragile et répondre aux attentes élevées des citoyens.

L'adoption de ce budget provisoire marque une étape essentielle dans la transition politique et économique du Ghana. Alors que Mahama s’apprête à prendre ses fonctions, les regards sont tournés vers ses premières mesures pour résoudre les défis énergétiques et relancer une économie durement touchée par la crise.