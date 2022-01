Les Emirats condamnent le coup d'Etat au Burkina

Les Emirats arabes unis ont condamné dimanche le coup d'État au Burkina Faso, indique dimanche Mideast Today.

Ils demandent à toutes les parties d’engager le dialogue et de faire preuve de retenue tout en soulignant la nécessité de parvenir à la stabilité et à la sécurité dans le pays et la région.

Le ministère des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué qu'il suivait de près l'évolution de la situation au Burkina Faso et a réitéré son soutien à une solution politique et au dialogue dans le cadre des institutions constitutionnelles et de l'Etat de droit.