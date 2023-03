Les valeurs centrales de la Banque mondiale

La Banque mondiale (BM) va suspendre "jusqu'à nouvel ordre" son cadre de partenariat avec la Tunisie, après les attaques visant des migrants dans le pays à la suite d'un discours du président tunisien Kaïs Saïed fin février dénonçant des "hordes de migrants clandestins".

Selon un courrier adressé à ses équipes par le président de la BM, David Malpass, l'institution n'est pas en mesure de poursuivre ses missions sur place "compte tenu de la situation" alors que "la sécurité et l'inclusion des migrants et minorités font partie des valeurs centrales d'inclusion, de respect et d'anti-racisme" de la BM.