RDC : Félix Tshisekedi largement en tête de la présidentielle

La République démocratique du Congo (RDC) dévoile progressivement les résultats préliminaires de l'élection présidentielle du 20 décembre, suite à un vote chaotique et à une prolongation inattendue du scrutin ayant conduit l'opposition à réclamer un nouveau vote.

La dernière mise à jour du décompte de la CENI samedi montre que le président Félix Tshisekedi devance largement ses 18 concurrents, avec environ 72 % des quelque 17,8 millions de votes comptés jusqu'à présent.

L'homme d'affaires Moïse Katumbi et l'ancien cadre de l'énergie Martin Fayulu arrivent respectivement en deuxième et troisième positions, avec plus de 18 % et plus de 5 % des voix.

Les chiffres jusqu'à présent sont basés sur les résultats de 55.040 bureaux de vote sur près de 76 000, selon la CENI.

La CENI a mis en place un centre de résultats à Kinshasa appelé Basolo - "Vérité" en lingala - d'où elle a publié des mises à jour presque quotidiennes depuis le 22 décembre.

La commission qualifie ces résultats de tendances et n'a pas encore précisé combien des 44 millions d'électeurs inscrits en République démocratique du Congo ont participé à l'élection.

Selon la loi électorale congolaise, les résultats publiés par la CENI doivent être basés sur les décomptes des votes papier de chaque bureau de vote, signés par des témoins et des observateurs. Cela est censé améliorer la transparence et permettre de vérifier facilement les résultats en cas de contestation.

Cependant, le président de la CENI a déclaré aux médias locaux que les chiffres publiés jusqu'à présent étaient basés sur une combinaison de tels décomptes et de chiffres provenant directement des machines de vote.

Les candidats de l'opposition affirment que des irrégularités le jour du vote, notamment la prolongation non planifiée du vote au-delà du 20 décembre par la CENI, ont compromis la crédibilité des résultats. Ils demandant leur annulation.

La CENI a prévu de publier les résultats provisoires complets de l'élection présidentielle d'ici le 31 décembre.