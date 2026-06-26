RDC : l'espoir de paix s'effrite

La République démocratique du Congo (RDC) a déposé vendredi une plainte contre le Rwanda devant la Cour internationale de justice (CIJ), accusant Kigali de violations graves du droit international dans le cadre du conflit qui ravage l'est du pays depuis plus de trois décennies.

Dans sa plainte, Kinshasa accuse le Rwanda d'avoir dépêché des forces et soutenu des groupes armés - notamment le M23 - pour mener des opérations militaires illicites sur son territoire. Les crimes allégués contre les civils incluent des massacres, des exécutions extrajudiciaires, des actes de torture, des violences sexuelles et des déplacements forcés. Des experts de l'ONU et plusieurs gouvernements occidentaux ont corroboré ces accusations, établissant la responsabilité de Kigali dans le soutien au M23.

La RDC demande à la CIJ d'ordonner la cessation de ces violations et le versement de réparations aux victimes. Il s'agit de la troisième tentative congolaise de porter ce dossier devant la plus haute juridiction internationale de l’ONU, les deux précédentes, en 2001 et 2006, n'avaient pas abouti.

Kigali, qui nie systématiquement tout soutien aux groupes armés opérant en RDC, n'a pas immédiatement réagi à cette nouvelle plainte.

Ce recours judiciaire intervient dans un contexte de médiation active. Le Togo, désigné médiateur de l'Union africaine pour la résolution du conflit à l'est de la RDC, s'efforce de trouver une solution diplomatique durable à une crise dont les racines remontent au génocide rwandais de 1994.