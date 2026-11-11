RDC : la Constitution en sursis

Le président congolais Félix Tshisekedi a promulgué une loi qui permet de soumettre des changements constitutionnels à un référendum. Ses opposants y voient une manœuvre pour briguer un troisième mandat.

Signée lundi et annoncée mardi soir à la télévision publique, la loi avait été adoptée le mois dernier par le Parlement. Elle fixe les règles pour rédiger une nouvelle Constitution et la soumettre au vote populaire, ou pour modifier le texte actuel.

Le nœud du problème : la limite de deux mandats présidentiels et leur durée sont aujourd’hui intouchables par voie parlementaire. Un référendum pourrait permettre de les supprimer. Le second mandat de Félix Tshisekedi s’achève en 2028.

Le texte a déclenché des manifestations et les critiques de l’opposition. Le chef de l’État nie vouloir un troisième mandat, mais affirme qu’il l’accepterait si le peuple congolais le souhaitait.

Aucune date n’a été fixée pour un éventuel référendum. En mai, Félix Tshisekedi avait déjà averti que les élections de fin 2028 pourraient être reportées si le conflit dans l’est du pays se poursuivait et si des territoires du Nord et du Sud-Kivu restaient aux mains des rebelles.