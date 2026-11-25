Un ressortissant saoudien a été enlevé au Niger le 21 ou le 22 novembre et est retenu en otage, ont indiqué deux sources sécuritaires. Les ravisseurs seraient des combattants de l'État islamique au Sahel (EIS), la branche régionale de l'organisation jihadiste.

Selon l'une des sources, l'enlèvement a eu lieu dans la région de Tillabéri, dans l'ouest du pays. La seconde le situe entre Tillabéri et la capitale, Niamey. Le groupe n'a pas revendiqué l'opération. Les autorités nigériennes et saoudiennes n'ont pas réagi.

La région de Tillabéri, frontalière du Mali et du Burkina Faso, est l'un des principaux foyers jihadistes d'Afrique de l'Ouest. Des groupes liés à l'État islamique et à Al-Qaïda y sont très actifs.

Au Sahel, les groupes armés enlèvent régulièrement des étrangers pour obtenir de fortes rançons. Selon des experts de l'ONU, une rançon estimée à 50 millions de dollars a été versée fin 2025 pour libérer un otage détenu au Mali par des jihadistes liés à Al-Qaïda. Elle aurait financé les avancées du groupe cette année.

Le mois dernier, une Autrichienne et une Suissesse enlevées au Niger ont été libérées après plus de 18 mois de captivité. Ni l'identité de leurs ravisseurs ni les conditions de leur libération n'ont été rendues publiques.

Ce nouvel enlèvement confirme la détérioration de la situation sécuritaire au Niger depuis le coup d'État de juillet 2023.

La junte au pouvoir a exigé le départ des militaires français, qui ont achevé leur retrait en décembre 2023. Les forces américaines ont quitté le pays l'année suivante. Depuis, les attaques jihadistes se sont multipliées, notamment dans les régions de Tillabéri et de Diffa, où les groupes armés ont profité du vide sécuritaire.