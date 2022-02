Stratégie d'expansion des terroristes

Le Togo et ses voisins ouest-africains ont des motifs d’inquiétude.

Le Sahel et le Golfe de Guinée sont des ‘priorités de la stratégie d’expansion' des organisations jihadistes el-Qaëda et État islamique (EI, ou Daech), a estimé jeudi le président français Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse annonçant le retrait militaire des Français et Européens du Mali.

‘El-Qaëda et Daech ont choisi de faire de l'Afrique, du Sahel en particulier, et maintenant de manière croissante le Golfe de Guinée, une priorité de leur stratégie d’expansion', a-t-il déclaré.

Le Burkina Faso est confronté au terrorisme depuis plusieurs années, le Bénin en a été victime très récemment et l’armée togolaise a repoussé une offensive djihadistes il n’y a pas très longtemps à sa frontière avec le Burkina Faso.

Emmanuel Macron dispose d’informations précises collectées par ses services de renseignement et son armée.