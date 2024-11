Le gouvernement tchadien a annoncé, dans un communiqué publié jeudi par son ministère des Affaires étrangères, la résiliation de l'accord de coopération en matière de défense révisé en 2019 avec la France. Cette décision marque un tournant important dans les relations entre les deux pays.

Dans son communiqué, le Tchad, un allié clé des puissances occidentales dans la lutte contre les groupes djihadistes en Afrique centrale et dans la région du Sahel, a déclaré vouloir affirmer pleinement sa souveraineté et redéfinir ses partenariats stratégiques après 66 années d’indépendance. Cette démarche reflète un repositionnement diplomatique et stratégique de N'Djamena dans ses relations internationales.

Le Tchad joue un rôle central dans la lutte contre le terrorisme au Sahel, notamment au sein de la force conjointe du G5 Sahel et dans les opérations menées pour sécuriser la région. La coopération militaire avec la France, qui inclut notamment la présence de bases militaires françaises et des échanges de renseignements, constituait un pilier de cette stratégie.

Cependant, la résiliation de cet accord pourrait signaler des tensions croissantes entre le Tchad et son ancien colonisateur, à l’instar des mouvements similaires observés récemment dans d’autres pays africains. Le Tchad pourrait chercher à diversifier ses partenariats militaires et économiques en se tournant vers d’autres puissances.

Le ministère français des Affaires étrangères n’a pas immédiatement réagi à cette annonce. Cette résiliation représente un défi pour la politique française en Afrique, déjà mise à l’épreuve par des relations tendues avec plusieurs pays du continent.

La fin de cet accord pourrait avoir des conséquences importantes sur la dynamique sécuritaire au Sahel. Alors que la région fait face à une montée en puissance des groupes djihadistes, la collaboration entre les forces tchadiennes et françaises a été un élément central des efforts internationaux pour contenir cette menace.

En parallèle, cette décision s’inscrit dans un contexte plus large où plusieurs pays africains cherchent à renégocier ou mettre fin à leurs accords de coopération avec les puissances occidentales, privilégiant des partenariats perçus comme plus équitables et respectueux de leur 'souveraineté' … avec la Russie.