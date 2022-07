Tunisie : probable adoption de la nouvelle constitution

La Constitution du président tunisien Kais Saied, qui renforce nettement les pouvoirs du chef de l'Etat, est en passe d'être adoptée après la victoire quasi certaine du "oui" au référendum.

La participation s'est établie à au moins 27,54% des 9,3 millions d'inscrits, selon l'autorité électorale Isie. Par comparaison, les dernières législatives en 2019 ont attiré 32% des électeurs. Les résultats définitifs sont attendus plus tard mardi.

"Entre 92 et 93%" des votants ont approuvé la Constitution de M. Saied, a assuré dans la nuit le directeur de l'institut de sondage Sigma Conseil, Hassen Zargouni, sur la base de sondages sortie des urnes.

Après l'annonce de cette estimation, des centaines de partisans du président ont célébré sur l'avenue Bourguiba au coeur de la capitale, sonnant leurs klaxons ou brandissant le drapeau national. "Kais, on se sacrifie pour toi", ont crié certains en chantant l'hymne national.

Le président Saied, 64 ans, exerce le pouvoir de manière de plus en plus solitaire. Il considère sa refonte de la Constitution comme le prolongement de la "correction de cap" engagée le 25 juillet 2021 quand, arguant des blocages politico-économiques, il a limogé son Premier ministre et gelé le Parlement avant de le dissoudre en mars.