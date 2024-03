Une bonne nouvelle pour la démocratie

Malgré les manifestations parfois violentes qui ont précédé l'élection présidentielle au Sénégal, l'ancienne colonie française semble prête pour une transition pacifique du pouvoir lundi - un coup de pouce bienvenu pour la démocratie en Afrique de l'Ouest, sujette aux coups d’État à répétition.

Le vote de dimanche, reporté de sa date initiale du 25 février, s'est déroulé sans accroc, avec les partisans du candidat de l'opposition Bassirou Diomaye Faye célébrant dans les rues toute la nuit après que les résultats préliminaires l'aient placé en tête.

Lundi, à la surprise générale, tant le rival de Faye dans la coalition au pouvoir, Amadou Ba, que le président sortant Macky Sall ont félicité Faye pour sa victoire à l'élection, avant même que des résultats officiels de la commission électorale ne soient annoncés.

"Organisé dans des conditions inhabituelles et ayant surmonté mille difficultés, l'élection présidentielle du 24 mars restera dans notre histoire politique comme l'une des plus transparentes, pacifiques et sincères", a déclaré Ba.

"Le peuple sénégalais a consolidé la bonne santé de notre démocratie."

Sall lui-même, qui avait tenté en février de reporter l'élection de 10 mois quelques heures avant le début de la campagne électorale, a déclaré que le vote de dimanche était "une victoire pour la démocratie sénégalaise".

Le Sénégal avait déjà été secoué par des manifestations meurtrières entre 2021 et 2023, en partie liées aux craintes que Sall n'utilise des modifications de la constitution pour prolonger son emprise sur le pouvoir, comme d'autres présidents ouest-africains l'avaient fait avant lui.