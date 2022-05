Voeu pieux ?

Le président sénégalais Macky Sall, également président en exercice de l'Union africaine (UA), a annoncé qu'il a été délégué par ses pairs africains pour se rendre en Russie et en Ukraine afin de négocier avec ces deux pays et avec les Occidentaux pour le retour de la paix et la reprise de l'approvisionnement en produits agricoles et en fertilisants de l'Afrique.

‘Nous avons reçu mandat de l'Afrique, pour parler, pour nous déplacer à Kiev (Ukraine), demander au président Poutine, de créer les conditions pour permettre à l'Ukraine d'exporter son blé. Nous en avons besoin. Mais également, il faut qu'on puisse lever certaines sanctions à l'encontre de la Russie pour qu'elle puisse commercer à nous approvisionner en fertilisants", a-t-il déclaré.

Pas certain que le patron de l’UA puisse convaincre Vladimir Poutine qui reste inflexible et poursuit son offensive militaire.