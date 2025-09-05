270 000 nourrissons ciblés chaque année par le vaccin antipaludique

Le ministre de la Santé, Tchin Darré, a lancé jeudi à Sokodé (région Centrale) la campagne de vaccination contre le paludisme.

Le vaccin sera administré en quatre doses : trois premières entre 5 et 7 mois, puis une quatrième à 15 mois. L’objectif est de cibler chaque année près de 270 000 nourrissons dans les six régions sanitaires avec une couverture vaccinale d’au moins 80% pour la première dose.

Malgré les avancées, le paludisme reste l’une des principales causes de morbidité et de mortalité au Togo.

Depuis 2013, le Togo mène une lutte de fond contre le paludisme, avec la distribution de moustiquaires imprégnées, la chimioprévention pour nourrissons et jeunes enfants, ainsi que des traitements préventifs chez les femmes enceintes. Ces efforts ont été récemment renforcés par l’élargissement de la couverture et l’ajout de cycles supplémentaires.

L’UNICEF, par la voix de sa représentante à Lomé, Erinna Dia, a salué « un tournant historique pour la santé publique au Togo » :

Aux côtés de l’UNICEF, des partenaires tels que Gavi, l’OMS, le Fonds mondial, PATH, AMP et Malaria Consortium se sont engagés à soutenir le pays à travers le renforcement des capacités, la surveillance, l’appui technique et le suivi-évaluation.

Après des décennies de recherche, deux vaccins antipaludiques ont été validés pour une utilisation chez les enfants en Afrique. Il réduit les cas graves de paludisme de 30 à 40 % selon les études.