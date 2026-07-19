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40 000 patients, une seule envie commune : arrêter de se gratter

Près de quatre consultations dermatologiques sur dix concernent des maladies cutanées d'origine immuno-allergique. C'est ce qu’indique une étude récente.

L'avis d'un spécialiste est toujours important © republicoftogo.com

Près de quatre consultations dermatologiques sur dix concernent des maladies cutanées d'origine immuno-allergique. C'est ce qu’indique une étude récente.

L'eczéma arrive en tête avec 23,5 % des cas, devant le prurigo (9,3 %) et les dermatites d'irritation (8,9 %). 

Le prurit, ou démangeaison, représente à lui seul 4,4 % des principaux motifs de consultation, un chiffre qui sous-estime la réalité puisque les démangeaisons accompagnent aussi de nombreuses autres maladies de la peau.

Ces données révèlent un enjeu de santé publique souvent minimisé. Si la sécheresse cutanée reste une cause fréquente de prurit, celui-ci peut aussi trahir des allergies, des infections cutanées, des piqûres d'insectes ou des réactions à certains produits cosmétiques.

Plus préoccupant : des travaux menés au Centre hospitalier universitaire de Lomé montrent que les démangeaisons peuvent être le premier signe de pathologies plus graves. Parasitoses digestives, onchocercose, hépatites, allergies médicamenteuses figurent parmi les causes identifiées chez les patients.

Le danger réside surtout dans la banalisation du symptôme. Le grattage répété aggrave les lésions, favorise les infections et entretient un cercle vicieux pouvant devenir chronique. Chez certains patients, les démangeaisons perturbent le sommeil, réduisent la concentration et affectent durablement la qualité de vie.

Face à cette situation, les dermatologues recommandent une bonne hydratation de la peau, l'évitement des produits irritants, des vêtements amples en coton.. Ils insistent surtout sur la nécessité de consulter un professionnel lorsque les démangeaisons persistent, s'intensifient ou s'accompagnent d'autres symptômes.

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