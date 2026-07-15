De l'utilité des moustiquaires

87 % des Togolais dorment désormais sous moustiquaire imprégnée, contre 60 % il y a quelques années. Une progression saluée par le Dr Abraham Somiabalo Atekpe, coordonnateur du Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP), alors que le pays vient de lancer sa 6ᵉ campagne nationale de distribution.

« On espère continuer la sensibilisation pour que les gens comprennent le bien-fondé de l'utilisation des moustiquaires et qu'ils se mettent à l'abri du paludisme », affirme le responsable.

Le paludisme reste un ennemi coriace. En 2025, le Togo a enregistré un peu plus de 2,2 millions de cas confirmés et 939 décès, dont près de 70 % chez les enfants de moins de 5 ans.

Pour renforcer la prévention, les autorités prévoient de distribuer près de 6 millions de moustiquaires nouvelle génération, plus efficaces.

Sur une population de 8,9 millions d'habitants, le principe retenu est d'une moustiquaire pour deux personnes, soit un besoin théorique de 4,45 millions d'unités.

Le surplus servira aux orphelinats, internats, cités universitaires et réfugiés installés dans le nord du pays.

La campagne se déroule en deux phases : jusqu'au 18 juillet dans les Savanes, la Centrale, les Plateaux et la Maritime, puis du 26 au 30 juillet dans la Kara et le Grand Lomé.