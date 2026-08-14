95 % des femmes enceintes suivies en milieu urbain

Le suivi prénatal progresse nettement en milieu urbain. Selon les données du ministère de la Santé, près de 95 % des femmes enceintes des villes effectuent au moins une consultation au cours de leur grossesse.

Ces chiffres révèlent également un lien étroit entre le niveau d'instruction et la régularité du suivi médical : les femmes les plus instruites sont celles qui respectent le plus scrupuleusement les rendez-vous et les examens recommandés.

Ce constat souligne l'importance de la consultation prénatale.

Elle permet notamment de détecter précocement des complications potentiellement graves.

Ces résultats confirment les progrès enregistrés en zone urbaine, tout en rappelant l'importance de poursuivre les efforts de sensibilisation, notamment auprès des femmes les moins instruites, afin de généraliser un suivi prénatal régulier à l'ensemble de la population.