Médecine certifiée
Le ministère de la Santé vient d'officialiser la liste des 359 formations sanitaires privées agréées.
Le ministère de la Santé vient d'officialiser la liste des 359 formations sanitaires privées agréées.
Il invite les patients à vérifier qu'un établissement figure sur cette liste officielle avant toute consultation.
Cette actualisation vise à renforcer la sécurité des soins en permettant d'identifier les structures autorisées à exercer, tout en s'inscrivant dans les efforts engagés pour lutter contre les centres opérant en dehors du cadre réglementaire.
L'agrément certifie que les formations concernées répondent aux exigences médicales.