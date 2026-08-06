Vo : des soins chirurgicaux gratuits pour les enfants

Du 7 au 9 août, les habitants de la préfecture de Vo bénéficieront d'une nouvelle campagne de consultations et d'interventions chirurgicales gratuites, organisée par l'Association internationale des médecins pour la promotion de l'éducation et de la santé en Afrique (AIMES-AFRIQUE).

Menée avec l'appui des organisations allemandes Sternstunden et Aktion PiT Togohilfe, cette mission h cible en priorité les enfants souffrant de pathologies nécessitant une intervention chirurgicale : hernies, hydrocèles, lipomes et autres affections pédiatriques.

Rapprocher les soins spécialisés des populations rurales, celles qui, souvent, n'y ont tout simplement pas accès, c’est la vocation de AIMES.

L'Ogou, la Kozah et Sotouboua ont déjà accueilli ces campagnes, avec des milliers de patients ayant retrouvé une meilleure qualité de vie.