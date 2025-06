Accès aux soins : les élèves toujours couverts, même en congé

A quelques jours de la fin de l’année scolaire, l’Institut National d’Assurance Maladie (INAM) rassure : la prise en charge des élèves se poursuit durant les vacances.

Cette mesure s’inscrit dans le cadre du programme School AMU, dispositif clé de la politique nationale de couverture santé universelle du Togo.

Destiné aux élèves de l’enseignement public général et technique, ce programme permet un accès gratuit aux soins de santé, réduisant les inégalités, notamment dans les zones les plus défavorisées. Chaque élève bénéficie d’une couverture pouvant atteindre 30 000 FCFA par an.

Face à l’indisponibilité des bons d’accès habituellement délivrés par les établissements pendant l’année scolaire, l’INAM invite les centres de santé partenaires à accepter d’autres justificatifs tels que bulletins, cartes ou attestations de scolarité. L’objectif : garantir la continuité des soins sans interruption pour les enfants.

Par ailleurs, un dispositif de contrôle renforcé est mis en place pour prévenir toute tentative de fraude et préserver l’intégrité du système.

Le programme School AMU, salué par la communauté éducative, poursuit ainsi sa mission de santé publique en apportant un soutien concret aux familles et en contribuant à la réussite scolaire par une meilleure santé des élèves.