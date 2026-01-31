Accouchements en toute sécurité

Dans un contexte marqué par une crise sécuritaire persistante dans la région des Savanes, au nord du Togo, le gouvernement réaffirme son engagement à protéger la vie de chaque femme enceinte et de chaque nouveau-né au moment de l’accouchement.

L’objectif est de sauver des vies et réduire durablement les taux de mortalité maternelle et néonatale.

C’est dans cette dynamique que le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), en collaboration avec le ministère de la Santé, a lancé une initiative de renforcement des capacités des sages-femmes de la région des Savanes.

Partenaire clé du Togo dans le domaine de la santé maternelle et infantile, l’UNFPA accompagne depuis plusieurs années les efforts nationaux pour renforcer l’accès aux soins, en particulier dans les zones vulnérables.

Parallèlement, les pouvoirs publics ont lancé en 2021 le programme Wezou, une initiative qui offre une prise en charge gratuite aux femmes enceintes, depuis le suivi le début de la grossesse jusqu’à l’accouchement.